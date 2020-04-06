Yönetime spor!

Antalyaspor'da futbol takımı tele konferans ile antrenmanlarını Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde sürdürürken idman yapma sırası bu kez yöneticilerdeydi. Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan yöneticiler, yine Tuna denetiminde, sağlıklı kalmak için toplu halde çalışma gerçekleştirdi. Başkan Ali Şafak Öztürk, yöneticiler Emin Hesapçıoğlu, Osman Demren, Haldun Kilit, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Melih Beken, Tolga Çelik ve Aytaç Altay ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu'nun katıldığı antrenman programı yaklaşık 1 saat sürdü.