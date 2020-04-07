Altınordu’ya hücum

Çağlar ve Cengiz’i çıkartıp dikkat çekenkırmızı-lacivertlileri, İngiltere, Almanya, İtalya,İspanya, Belçika ve Fransa kulüpleri izliyor.

Dünya'yı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası özellikle gelecek sezon bütçelerini azaltmayı planlayan Avrupa kulüpleri rotasını genç oyunculara çevirdi. Dev kulüpler, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i Avrupa pazarına süren Altınordu'yu yakın markaja aldı.

GENÇLER EL ÜSTÜNDE

Kırmızı-lacivertli ekibin bu sezon İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Fransa'dan birçok kulübün oyuncu izleme komiteleri Türkiye'ye gelerek maçları canlı takip etti. Yurtdışından gelen kulüplerin stoper Ravil Tagir, orta saha Burak İnce, sol kanat Hüseyin Atakan Üner ile henüz A Takıma çıkmamış forvet ve sol kanat oynayan Yiğit Emre Çeltik ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bazı kulüplerin şimdine nabız yoklamak için kırmızı-lacivertli kurmaylar ile temasa geçti. İzmir kulübünün oyuncuları 2-3 milyon Euro'dan az bonservis bedeli almadan satmayı düşünmediği ayrıca bir sonraki satıştan yüzde elli pay istediği öğrenildi. Maddi krizin eşinde olan Avrupa kulüplerinin, Altınordu'nun genç oyuncuların bir sonraki satıştan yarı yarıya pay almasına sıcak baktığı bildirildi. Liglerin bitmesini ardından kırmızı- lacivertli kulüpte en az üç futbolcunun Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Kasasını doldurdu

Altınordu, Avrupa 'ya gönderdiği Çağlar Söyüncü'den 8 milyon Euro ve Cengiz Ünder'den de 5 milyon Euro kazanmıştı. Kırmızı-lacivertliler kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye sattığı Berke Özer ve Barış Alıcı'dan 4 milyon Euro, Trabzonspor'a transfer olan kaleci Erce Kardeşler'den de 2.5 milyon TL bonservis bedelini kasasına koymuştu. Kırmızı-lacivertliler, toplamda 20 milyon Euro'luk bir gelir elde etti.



'Hedefim Avrupa'

Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirtti. Genç yetenek, "Avrupa'ya gidip Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Kulübümüz en doğru kararı verecektir. Hayalim, 5 büyük ligden birinde forma giymek. Altınordu çok önemli bir okul" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ