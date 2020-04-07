Atınç, Göztepe'de yeni sayfa açamadı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği stoper Atınç Nukan'ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı.

Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağlarından sakatlık yaşayan 26 yaşındaki stoper aynı kabusu Göztepe'de de gördü. Aralık ayında idmanda çapraz bağları kopan Atınç Nukan, bir kez daha futboldan uzak kaldı.



Yeni bir sayfa açabilmek için geldiği Göztepe'de de sakatlıkla boğuşan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıkabildi. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'u sezonun ilk yarısında 1-0 yendiği maçta oynayan Atınç, son 2 dakika oyuna dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada görev yapan oyuncu, 270 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Atınç'ın Göztepe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.