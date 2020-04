Atlar sanal koştu!

İngiltere’de sanal olarak yapılan at yarışından kazanılan para sağlık kuruluşlarına verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrasında tüm spor organizasyonları iptal edilen İngiltere'de, geliri sağlık çalışanlarına bağışlanmak üzere, sanal at yarışı düzenlendi. Televizyondan canlı yayınlanan yarış 4.3 milyon seyirciyi ekran başına topladı. 40 atın yer aldığı sanal koşuyu 1'e 18 veren Potters Corner isimli at kazandı. Yarışlarda bahis kabul edilirken, en fazla 11 Euro yatırılması şartı koşuldu. Kişi başı ortalama 3 Euro bahis yatırılan yarışlarda 3 milyon Euro para toplandı. Toplanan tüm para, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) gönderildi. Milyonların canlı izlediği at yarışı, büyük ilgi gördü.

3 MİLYON EURO TOPLANDI

Toplanan 3 milyon Euro ile de sağlık çalışanlarına dev katkı sağlandı. Sanal koşuda atların özellikleri, daha önce katıldıkları yarışlar dikkate alınarak oluşturuldu. Ayrıca her ata rastgele bir özellik yüklendi. Bahis oranları da bu iki kriter baz alınarak oluşturuldu.