Bal-Kes’e Süper Lig kancası

Balıkesirspor’un 7 gol atıp 1 asist yapan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmi Anıl’ı G.Saray, Trabzon, Sivas ve Antalya istiyor.

TFF 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. 2017 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor başta olmak üzere Galatasaray, Sivasspor, Antalya, Kasımpaşa ve Konyaspor'un genç oyuncuyu menajerler vasıtasıyla izlettiği öğrenildi. Rahmi Anıl, bu sezon 27 maçın 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. U-19 takımında 1 maçta oynayan, U-21 takımında 47 maçta 24 golle dikkat çeken genç oyuncu, transfer döneminin gözdesi olacak. Rahmi Anıl'ı, yaz döneminde Süper Lig takımlarına satmayı planlayan Bal-Kes kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.

ÜMİT YÖNEY