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Haberler Spor Beşiktaş’ta İlk hamleyi Sergen Yalçın yaptı

’ta İlk hamleyi yaptı

Beşiktaş’ta İlk hamleyi Sergen Yalçın yaptı
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Beşiktaş'ın altyapısından çıkıp yıllarca siyah-beyazlı kulübe hizmet eden Sergen Yalçın, teknik direktör olarak döndüğü kulübünde ilk ateşi yakan isim oldu. Tecrübeli teknik adam belirlediği 9 ismi yönetime sundu. Genç hocanın şu günlerde bile evlerindeki çalışmalarını özenle takip ettirdiği; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Halil Duman, İlkay İşler, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve Kaan Kalafat'ı profesyonel takıma alacağını bildirdi. Takımın omurgasını bu isimlerden oluşturmayı planlayan Yalçın'ın kadrodaki birçok yabancı oyuncunun gönderilmesi için de yönetime rapor vereceği öğrenildi.

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