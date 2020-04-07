Bucaspor’un iki bankosu

3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan 1928 Bucaspor'da, iki oyuncu takımın vazgeçilmezi oldu. Sarı-lacivertli takımda, forvet oyuncusu Gökhan Erdöl ile defans oyuncusu Gökhan Köseoğlu görev yapan teknik direktörler tarafından vazgeçilmez oldu. 34 yaşındaki golcü Gökhan, 27 lig maçının 27'sinde de ilk 11'de görev yaptı, 2375 dakika forma giydi, 11 golle takımın en golcü ismi oldu. 27 yaşındaki defans oyuncusu Gökhan Köseoğlu ise, ligde 26 maçta banko oynadı, 2325 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli takımda, bu iki oyuncuyu 20 maçta 1605 dakikayla Ufuk Er, 25 maçta 1555 dakikayla Bertuğ Başdemir, 19 maçta 1481 dakikayla Nihat Yılmaz, 21 maçta 1361 dakikayla Mustafa Şen ve 20 maçta 1305 dakikayla Enes Alıç takip etti.

OGÜN ÖZDEMİR