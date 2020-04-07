Cim-Bom yetiştirip satmayı düşünüyor

Galatasaray, Avrupa'da dev kulüplerin uyguladığı transfer politikasına geçiyor. Sarı-kırmızılılar tıpkı Manchester City, Chelsea, Porto ve Benfica gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Cim-Bom oyuncu havuzunu genişletip, TFF'ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek. Falcao dahil birçok yabancısını gözden çıkartan Cim-Bom ilk etapta Sivasspor'da oynayan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile RC Celta de Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, Antalyasporlu Nazım Sangare ve Göztepeli Alpaslan Öztürk gibi yıldızları kadrosuna katmayı planlıyor. Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki stoper Adil Demirbağ gündeme düşen yeni isimlerden. Adil gibi bir çok alt ligdeki oyuncular da takip ediliyor.