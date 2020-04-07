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Haberler Spor Çözüm yerli ve milli

Çözüm yerli ve milli

Çözüm yerli ve milli
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Birçok yabancı yıldızı gözden çıkaran G.Saray Mert Hakan, Emre Kılınç,Okay Yokuşlu ve Nazım gibi kaliteli yerlilerle yola devam etme kararı aldı. , , Çağlar gibi birçok yıldızı vitrine çıkartan Altınorduteknik direktörü ile devrim niteliğinde hamleye hazırlanıyor. altyapısından 10 futbolcuyu A takıma alıp geleceğin omurgasını oluşturacak. Kurmaylar yurt dışındakibir çok gurbetçiyi de mercek altına aldı.

Korona virüs belası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbolu durma noktasına getirirken zaten ekonomik kriz yaşayan üç büyükler dahil Süper Lig'de de takımlar geleceğe yönelik hamleler yapmaya başladı. Ekonomik krizden çıkmanın planlarını yapan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bütçelerinde küçülmeye gidip oyuncularından indirim yapmasını isterken yabancı oyunculardan pek de olumlu cevaplar alamıyor.

HEDEFE DEĞİL GELECEĞE YATIRIM
Kulüpler korona virüs belasından kurtulduktan sonra bütçelerini daha da rahatlatmak adına hedefe değil, geleceğe yönelik takımlar kurmayı hedefliyor. Birçok yabancısını gözden çıkaran üç büyüklerin hedefi yerli ve milli oyuncular olacak. Beşiktaş şimdiden düğmeye basıp altyapıdaki 9 futbolcuyu A takıma alırken Galatasaray ve Fenerbahçe'de gençlik operasyonuna başlatıp önemli adımlar atmaya başladı. Fenerbahçe Altınordu modelini hayata geçirmeye çalışıyor. Hem genç millileleri, hem de yurt dışında yaşayan gurbetçileri mercek altına alan kulüpler birbirleriyle yarışmaya başladı.

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