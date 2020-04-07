En yaşlı takım Akhisarspor

TFF 1. Lig’de zirve yarışı veren yeşil-siyahlı kulüp 29.3 yaş ortalamasıyla 18 takım içinde en yaşlı ekip.

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor, ligin en yaşlı takımı olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Süper Lig'e bekleme yapmadan dönebilmek için ligin en tecrübeli futbolcularını kadroya katıp devre arasında ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Akigolar, 29.3 yaş ortalamasıyla 18 takım arasında en yaşlı ekip konumunda. Akhisarspor'da kadrodaki isimlerden Muhammet Reis 36, Burhan Eşer ve Sırp file bekçisi Milan Lukac 35, Boşnak defans oyuncusu Avdija Vrsajevic 34, Taha Yalçıner, Ergin Keleş, Boşnak stoper Edin Cocalic ve İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason 33 yaşında. Ligde Akhisarspor'u yaş ortalamasında 29 yaşla Giresunspor ve 28.9 ortalamayla Altay takip ediyor.



30 yaş üstünde 18 isim

Akhisarspor'da kadrodaki 30 oyuncu-dan 18'i 30 yaşının üstünde. Akigo'da, Kadir Keleş 32, kaleci Gökhan Değir-menci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Erhan Çelenk, Slovenyalı orta saha oyun-cusu Rajko Rotman 31, Arnavut forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi, Musa Nizam, Onur Ayık ile Aykut Çeviker 30 yaşında.