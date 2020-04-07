Göz-Göz’den savunma harekatı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, savunmaya yapacağı takviye için Bahadır’ı gündemine aldı.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Göztepe, dış transferde savunma hamlesine başladı. Karantinada boş durmayan Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut ile sık sık telekonferans yoluyla toplantılar yaparken, savunmada izlenecek transfer politikasını da şekillendirdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk olarak Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk'ü gündemine aldı. Savunmanın ortasında forma giyen 24 yaşındaki genç yıldız Bahadır'ı teknik direktör İlhan Palut'un yönetimden ısrarla istediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

2015 yılında Antalyaspor'da profesyonel olan genç yıldız, Elazığ, Bodrum, Kırklareli ve Ş.Urfa'da kiralık olarak görev yaptı. Bu sezon ise Tuna'nın gelişiyle birlikte takımının vazgeçilmez ismi oldu. Göztepe, Bahadır için görüşmelere başladı.

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