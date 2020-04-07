Göztepe sil baştan

Sarı-kırmızılı yöneticiler, gelecek seneki Avrupa hedefi doğrultusunda lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibinde beklentileri karşılayamayan isimler yol ayrımında.

Korona salgını nedeniyle lige verilen arada Göztepe yönetimi, gaza bastı ve gelecek sezon Avrupa kupaları hedefine koşmak için kolları sıvadı. Teknik direktör İlhan Palut'la görüşen yönetim, gidecek oyuncuları belirledi.

LİSTE OLDUKÇA KALABALIK

Göztepe, sezon başında kadrosuna Atınç Nukan, Veli Çetin, Murat Paluli, Batuhan Kırdaroğlu, Hüseyin Bulut, Eren Derdiyok, Leo Schwechlen, Marcio Mossoro ve Bubacarr Sasseh, Napoeloini ve Soner'i kattı. Ancak bu isimlerden sadece Soner ve Napoeloini dışındaki isimlerden yaralanamadı. Sarı-kırmızılılar, Soner ve Napoleoni dışındaki isimlere ek olarak iki senedir takımda olan Reis, Jerome ve Andre Poko'yu da takımdan göndermeyi düşünüyor.