Horoz düğmeye bastı

Yukatel Denizlispor'da yönetim, gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Horozlar, ilk olarak golcü Oscar Estupinan'ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor'da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi.

SÖZLEŞME YENİLENECEK

Yeşil-siyahlı yönetimin ise en kısa sürede bu transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, yeşil-siyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı. Yukatel Denizlispor'un en golcü ismi olarak dikkat çeken Estupinan, teknik direktör Bülent Uygun döneminde vatandaşı Rodallega ile birlikte iyi bir ikili oluşturdu.

SEBAHATTİN ALP