Karius ‘gitmem’ dedi

Beşiktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği Loris Karius'a yönetiminden ilginç bir teklif geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerin katıldığı toplantıda Karius'a yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını iletti. Yöneticiler Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de bildirdi. Karius ise dünyada korona virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını söyledi. Alman kaleci, "Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım" karşılığını verdi.