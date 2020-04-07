Murat Uluç’un ‘Süper’ hayali

Altay’ın sportif direktörü, futbolcu olarak iki kupa kaldırdığı siyah-beyazlı kulüpte Süper Lig heyecanını da yaşamak istiyor.

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, futbolcu olarak iki kupa kaldırdığı siyah beyazlı kulüpte Süper Lig heyecanını da yaşamak istediğini söyledi. Altyapısında forma giydiği Altay'da 2016-2017 sezonunda 3. Lig'de, bir sonraki sezon ise 2. Lig'de kazanılan şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan eski santrfor, şimdiki hedefinin kulüp çatısı altında Süper Lig'de sportif direktörlük yapmak olduğunu belirtti. İzmir ekibinde geçen sezon jübile yaptıktan sonra önce yardımcı antrenörlük, şimdi de sportif direktörlük görevini üstlenen Murat Uluç, "Altay'da Süper Lig apoletli bir sportif direktör unvanı kazanmak istiyorum" dedi. Eski günleri özlediğini ifade eden Uluç, "Gümüşhane ile oynadığımız şampiyonluk maçında attığım gol unutulmazlar arasında. Kütahyaspor'a uzatmalarda attığım gol ve Sakaryaspor'a attığım golü de unutamam" dedi.

GOLLERİM HAFIZAMDA

Ertelenen ligin tamamlanmasını arzuladıklarını dile getiren Uluç, "İyi bir ekibimiz var. Güzel bir hava yakalamıştık. Ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon sonunda Süper Lig'e çıkan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.



"Oyuncularımız evinde çalışıyor"

Korona virüsten dolayı liglerin ertelenmesinden sonra oyuncularla tesiste bir toplantı yapıldığını hatırlatan Murat Uluç, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, oyuncularımıza bir antrenman programı hazırladı. Tüm oyuncularımız evlerinden idmanlarına devam ediyor, zaman zaman tesislerimize gelerek sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda çalışıyorlar. Tesislerimizde oyuncularımızın sağlığı için her türlü dezenfeksiyon işlemi yapıldı. UEFA ve TFF, haziran başında ligleri tekrar oynatmayı planlıyor. Biz de ona göre bir hazırlık içindeyiz. Futbolcular ilk etapta formlarını korumaya çalışıyor" dedi.



KERİM AVCI'YA YARADI

Murat Uluç, korona virüs nedeniyle liglere verilen mecburi aranın Karagümrük deplasmanında sakatlanan Kerim Avcı'ya yaradığını ve bu oyuncunun Haziran başına kadar hazır olacağını söyledi. Uluç, zaman zaman gündeme gelen; "Play- Off sistemi gelsin, ligler bu şekilde tescil edilsin" şeklindeki söylemleri ise şu sözlerle değerlendirdi: "Futbol camiası içinde birçok kesimle görüşüyoruz. Herkes futbolun devam etmesini ve liglerin bitmesini istiyor. UEFA ve TFF de aynı görüşte.