Rüştü taburcu oldu

Korona virüse yakalanan Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Rüştü Rençber evinde tedavisini sürdürmek şartıyla taburcu oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını birçok eski ve yeni sporcuya da bulaşmıştı. Türkiye'de de bu isimlerden biri de eski milli kalecimiz Rüştü Reçber olmuştu. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve en fazla milli olan futbolcusu Rüştü Reçber için dün müjdeli bir haber geldi. Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci dün taburcu oldu. Hakkında hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğine yönelik de iddiaların bulunduğu 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in durumunun iyi olduğu ve evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.

ONLAR DA EVİNDE

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yönetici Yusuf Günay ve Başakşehirspor'' un başkanı Göksel Gümüşdağ da virüse yakalanmış ama tedavilerine evde devam edilmesine karar verilmişti.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl hanım, "Rüştü'nün durumu her geçen gün iyiye gidiyor" dedi.