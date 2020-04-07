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Şahika’dan çağrı

Şahika’dan çağrı
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Dünya dalış rekortmeni antrenmanlarını evde yaptığını söyleyerek, tüm vatandaşlara “Evde Kal” mesajı iletti.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmazken, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoru dalışına, evinde meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlanıyor. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, "Bende normal şartlarda dalış antrenmanlarımı yaparak yeni bir dünya rekoruna hazırlanacaktım. Ama ülkemizde ve tüm dünyada olduğu gibi korona virüsü ile mücadelede en etkili yöntem evde kalmak. O yüzden de umudumu kaybetmeden antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyku uyumaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖLENLERE RAHMET
Ercümen yaptığı açıklamada; hastalığa yakalanan herkese 'geçmiş olsun' temennilerinde de bulunarak, bu salgın hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dilemeyi ihmal etmedi.

SUAT SALGIN

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