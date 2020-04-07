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Haberler Spor Topbaşı 27 Nisan’da

Topbaşı ’da

Topbaşı 27 Nisan’da
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Korona virüs salgınına alınan önlemler nedeniyle TFF tarafından 19 Mart'ta liglere ara verilmesinin ardından, 4 kez erteleme yapan Yukatel Denizlipor bu kez toplanma tarihini 27 Nisan'a öteledi. Pandeminin spor camiasına da sıçramasının ardından yeşil-siyahlılarda çalışma tarihini daha önce 26 Mart, ardından 30 Mart, sonrasında 2 Nisan ve 7 Nisan'a ertelenmişti. Yeşil-siyahlılarda ilk kez bu kadar uzun bir erteleme kararı alındı. Teknik direktör Bülent Uygun, futbolculara verdikleri programlar doğrultusunda evlerinde antrenman yapmalarını sağladıklarını kaydetti. Uygun, "Türkiye'de de herkes bu şekilde futbolcuların formda kalacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Müsabaka oynayamazlar. Bunun için en az 21 güne ihtiyaç olacak. Bu açığı kapatmak zorunda kalacağız" dedi.

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