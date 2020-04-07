Trabzon’dan büyük destek

Trabzonsporlu futbolcular, “Milli Dayanışma Kampayası”na büyük destek verdi. Sosa, yabancılardan 1 milyon lira topladı

Trabzonsporlu futbolcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na" büyük destek verdi. Abdülkadir Ömür ile başlayan destek, sosyal medyada diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdulkadir, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi bağışta bulundu.



Bu ismlerin ardından Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerde bağışla duyarlılıklarını gösterdi. Sosa önderliğindeki yabancılar da bu duruma duyarsız kalmadı. Bordo-mavililerin yabancıları da 1 milyon lira ile destek verdi. Takımın en genç ve en az kazanan isimlerinden 20 yaşındaki Serkan Asan ve genç orta saha Kerem Baykuş da maaşlarının yüzde 50'sini kampanyaya bağışladı. Takımın 18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Salih Kavrazlı da aynı şekilde, maaşının yüzde 50'si ile kampanyaya destek oldu.



2 Mayıs'a kadar tatil

Trabzonspor, A takım oyuncularıa 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildiğini açıkladı. Bordo Mavili ekip ,Alexander Sörloth'un Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla, Erce Kardeşler'in de Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldığını duyurdu. Oyuncuların 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklarını açıkladı.