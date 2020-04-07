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Haberler Spor Türkiye en güvenli ülkelerin başında

en güvenli ülkelerin başında

Türkiye en güvenli ülkelerin başında
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Türkiye'nin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko'da 5 yıldır forma giyen İtalyan oyuncu Gigi Datome ile sarı-lacivertlilerin Alman futbolcusu Max Kruse, korona virüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken, Türkiye için "Burada gerekli her şey var" dediler. Sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra diğer tedariklerin hemen yapılabildiğini belirten Kruse; sosyal medya hesabından takipçileri ile yaptığı canlı sohbette şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla bulabildiğini söyledi.

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