Türkiye en güvenli ülkelerin başında

Türkiye'nin koronavirüs konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko'da 5 yıldır forma giyen İtalyan oyuncu Gigi Datome ile sarı-lacivertlilerin Alman futbolcusu Max Kruse, korona virüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken, Türkiye için "Burada gerekli her şey var" dediler. Sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra diğer tedariklerin hemen yapılabildiğini belirten Kruse; sosyal medya hesabından takipçileri ile yaptığı canlı sohbette şu anda ülkemizde bulunmaktan dolayı hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını, her türlü ihtiyacını kolaylıkla bulabildiğini söyledi.