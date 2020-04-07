Üç büyükler yapamaz

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapıdan oyuncu çıkartamaz. Onlar yarışmacı kulüp. Özkaynağa dönen tek kulüp Trabzonspor” dedi.

Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, üç büyüklerin altyapıdan oyuncu çıkarmasının zor olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan başkan Özkan, Altınordu'nun yetiştirici, üç büyüklerin ise yarışmacı kulüpler olduğunu belirterek, "İstanbul'da sadece birincilere yer olan bir sistemde, üç büyüklerden sadece Emre Belözoğlu gibi üst düzey oyuncular altyapıdan çıkabilir. Emre çıktığı zaman Hagi vardı. Ona Okan ve diğer takım arkadaşları da katkı verdi. Çok önemli bir takımın içinde iyi oyuncuydu. Emre gibi üst düzey yetenekler nadiren çıkar" yorumu yaptı.

'ALTYAPI BAŞLI BAŞINA BİR İŞ'

Türkiye'de özkaynak sistemini uygulamanın başlı başına bir iş olduğunu dile getiren Özkan, "Altınordu olarak biz daha yolun yarısındayız. 'Üç büyükler neden yapamıyor?' diyorlar, onları ellemeyin onlar bizim göz bebeğimiz. Avrupa'da baba bütçeleri olan takımlara karşı 2-3 tur gidebilen kulüplerimiz. Bir de Başakşehir geliyor. Trabzonspor da son dönemde özkaynağına döndü. Paçal kadroyla şampiyonluğun en büyük adayı. Trabzon küçük bir şehir ama bunu yapabilme imkanı var. Futbolcu oynayarak gelişir. Şampiyonluğa oynasak bu sezon Ravil gibi bir stoper çıkaramazdık. Üç büyükler nasıl çıkarsın" dedi.