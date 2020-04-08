Başkan Özkan gurur duyuyor

Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, bu sezon bir kez bile kırmızı kart görmeyen takıma ve A takımla ilgilenen tüm kulüp çalışanlarına tebrik mesajı yolladı. Altınordu, 125 profesyonel kulüp arasında bu sezon lig ve kupa maçlarında şimdiye kadar kırmızı kart cezası almayan tek ekip olarak Türkiye'nin en centilmen takımı unvanını elinde bulundururken, bu nedenle göğsü kabaran Özkan, duygularını satırlara döktü. Kulüpte aşçısından çimcisine, futbolcusundan teknik heyetine kadar A takıma emek veren herkesi kutlayan başkan Özkan, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganının karşılığını verdiklerini vurguladı.