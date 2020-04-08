Belhanda ‘varım’ dedi

Korona virüs nedeniyle birçok büyük gelirinden olan Galatasaray'da yönetim toplam maliyetleri 17.5 milyon Euro olan Falcao, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim yapmasını istemişti. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı göndermişti. Falcao her ne kadar, "Burada 2.5 yıllık sözleşmem var, gitmiyorum" diye açıklama yapsa da Suudi ve Katar ekipleri Al Sadd ile Al Hilal, "Pazarlıklarımız sürüyor, anlaşmak üzereyiz" diyerek farklı ifadeler kullanmaya devam ediyorlar. Yönetim Muslera ve Feghouli'den herhangi bir yanıt alamazken 1 yıl daha anlaşması bulunan Belhanda menajeri aracılığıyla 3.3 milyon Euro'luk toplam maaşını 2 milyon Euro'ya çekmeye de hazır olduğunu bildirdi.