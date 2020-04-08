Büyük Altay’da çok mutluyum

İzmir ekibinin yeni transferi Abdülhamit Yıldız, salgın nedeniyle evde kaldığını ve uzun yıllar hizmet etmek istediğini açıkladı.

Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Abdulhamit Yıldız, ülkemiz ve dünya da yaşanan Kovid-19 salgını yüzünden, İstanbul'daki evinde hayatın normale dönmesini bekliyor. Tecrübeli oyuncu, "Bizde aile olarak hayatımızı eve sığdırdık. Umarım herkesin hayatı en kısa sürede normale döner" dedi. Altay'a gelmesinde kısa bir süre geçmesine rağmen uzun yıllardır bu camianın içindeymiş gibi kendisini hissettiğini belirten Abdulhamit, "İzmir'e yabancı değilim daha önce uzun yıllar KSK'de forma giydim. Şimdi tanıdığım şehirde Altay'ın başarısı için mücadele ediyorum.



LAYIK OLACAĞIM

Bana gösterilen sevgiye layık olabilmek için sahada son düdüğe kadar savaşarak layık olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yönetimimiz ile gelecek sezonla ilgili yaptığımız ilk konuşma çok olumlu geçmişti. Salgın sonrası ikinci görüşmeyi yapamadık. Ben büyük Altay'da forma giymekten çok mutluyum. Yeni sezon öncesi ailemi de İzmir'e getireceğim" şeklinde konuştu.



Çalışmalarını evde sürdürüyor

Verilen arada aksatmadan bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Abdulhamit, "Hedefimiz ya ilk 2'den ya da Play- Off'tan Süper Lig'e çıkmak. Onun için lig başladığında 100'de 100 hazır olmak zorundayız. Kendi evimde idmanlarımı yarın maça çıkacakmış gibi yapıyorum. Antrenmanlar dışında kalan vaktimi ise eşim Serap ile birlikte oğlumuz Kuzey ile oynayarak geçiyorum. Umarım sezon sonu eşim ve oğlum Kuzey ile Altay formasıyla zafer turu da atarız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ