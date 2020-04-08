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Haberler Spor Gençlere dönüş

Gençlere dönüş

Gençlere dönüş
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 virüs salgını sonrası meydana gelen ekonomik krizin etkilediği kulüpler kemer sıkma politikasına geçerken, Göztepe yönetimi de gençlik operasyonunu başlatıyor. Yola devam etmek istediği futbolcularla görüşerek önümüzdeki sezon için sözleşmelerinde indirim talep edecek olan kurmaylar, özellikle kendi altyapısından çıkardığı sezon başında transfer ettiği genç yıldız adaylarını parlatıp vitrine çıkarmayı planlıyor.

VİTRİNE ÇIKARACAK
Dış transferde Antalyaspor'un 24 yaşındaki genç stoperi Bahadır Öztürk'e kanca atan Göztepe yönetimi, mevcut kadrosunda yer alan kaleci Göktuğ Bakırbaş, savunmacı Kerem Kesgin, Adanaspor'da kiralık oynayan Hakan Çinemre, orta alanda forma giyen Hüseyin, Yalçın ve Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kırdaroğlu ile genç hücumcu Ege Özkayımoğlu'nu önümüzdeki yıl kadroda değerlendirmeyi planlıyor.

BURAK HAKERLER

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