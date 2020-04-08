Göztepe’de aşı tutmadı

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon düşmekten son anda kurtulunca kadroda büyük değişime gitti. Sezon başı 11 yeni futbolcu alan Göz-Göz, Soner Aydoğdu ve Napoleoni dışındaki oyuncularda hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göztepe, bu sezon transferde hedefi tutturamadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulmuştu, bu yüzden ona göre kadro kuran yönetim 11 yeni futbolcu aldı. İzmir temsilcisi Bubacarr Sanneh, Veli Çetin, Eren Derdiyok, Atınç Nukan, Murat Paluli, Leo Schwechlen, Batuhan Kırdaroğlu, Hüseyin Bulut, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu ve Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi bu transferlerden iki isim dışında yararlanamadı. Başakşehir'den alınan Napoleoni ve Soner takıma özellikle hücumda büyük etki sağlarken diğer isimler kulübeye mahkum oldu. Devre arasında Eren, Veli ve Sanneh gönderilirken Batuhan kiralık gönderildi.

TEMİZLİK YAŞANACAK

Göz-Göz bu isimleri gönderirken kadrosuna Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek'i kattı. Ancak bu isimlerde diğerleri gibi takıma katkı veremedi. Sarı-kırmızılarda sezon bitiminin ardından büyük bir temizlik bekleniyor. İzmir ekibi kadrosunda büyük değişiklik yaparak Avrupa kupalarını hedefleyecek.



Wilczek de çare olmadı

Göztepe, Adis Jahovic ve Demba Ba'dan sonra hücum bölgesinde yaptığı hamlelerde başarılı olamadı. Geçen sezon Cameron Jerome'u alan ancak istediği verimi alamayan Göz-Göz, yaz transfer döneminde Eren Derdiyok'u aldı. Ancak O'da bekleneni veremedi ve devre arası takımdan gönderildi. Yerine alınan Kamil Wilczek ise ikinci yarıda çıktığı karşılaşmalarda gol yada asist yapma başarısı gösteremedi.

OGÜN ÖZDEMİR