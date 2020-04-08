Horoz’un bankosu Murawski

25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Murawski 27 maçta oynadı, 5 gol attı.

Yukatel Denizlispor'da bu sezon resmi maçlarda en fazla karşılaşmaya çıkan yabancı oyuncu Radoslaw Murawski oldu. Yeşil-siyahlıların yaz döneminde İtalya'nın Palermo ekibinden transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu 24 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Süper Lig'de 4 kez fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu kupada da 1 gol atıp toplamda 2 bin 354 dakika sahada kaldı.

EN GOLCÜ ESTUPİNAN

Murawski'nin ardından vatandaşı kaleci Stackhowiak ve Faslı orta saha oyuncusu Aissati 26 müsabakaya çıkarken, Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan da 25 maç oynadı. Estupinan'ı 24 maçla Rodallega, Sacko ve Barrow izlerken, Lopes 20, Sackey 19, Bergdich 15, Mbamba 11, Onazi 7, Ben Yossef 2 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı terletti. Takımın resmi maçlar baz alındığında en golcü yabancısı ise 11 kez ağları sarsan Estupinan oldu.

SEBAHATTİN ALP