Kara Kartal’da gençlik harekatı

Önümüzdeki sezon gençlere yatırım yapma kararı alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, U19 Avrupa Şampiyonası'nda izleyip beğendiği Lech Poznan takımının genç yıldızı Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Hem 10 numara pozisyonunda oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Alınırsa gerçekten işimize yarar" diye rapor verdiği öğrenildi.

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Bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de göze alarak bu operasyonu tamamlamayı düşündüğü bildirildi.