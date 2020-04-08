Kasapoğlu’ndan Millilere moral

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yaşanan süreç Türk sporuna irtifa kaybına neden olmayacaktır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla video konferans ile görüştü. Korona virüs nedeniyle bir yıl sonrasına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 53 sporcu ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, "Yaşanan süreç kesinlikle Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacaktır. Zorlu bir süreç. Formunuzu korumanız gerekiyor ve bunun için de evde de olsanız çok çalışmak zorundasınız. Evinizden kesinlikle çıkmayın. Kurallara mutlaka uyun.

GURURUMUZSUNUZ

Antrenörlerinizin size verdiği programları uygulayın. Her koşulda ve her zaman yanınızda olduğumuzu aklınızdan hiç bir zaman çıkarmayın. Bizler bakanlık, federasyonlar ve tüm imkanlarımızla hep yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.