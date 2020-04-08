Kurtuluş gençlerde

Avrupa Şampiyonası biletini alan A Milli Takım’ın kurucusu olan teknik adam, “Büyük paralara transfer dönemi bitti” diye konuştu.

Korona virüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken virüsün futbola verdiği tahribatla ilgili Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Avrupa Şampiyonası bileti alan A Milli Takım'da yaptığı gençleştirme operasyonu ile sonradan da olsa değeri daha fazla anlaşılan Rumen teknik adam artık futbolun da eskisi gibi olmayacağını söyledi. Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Lucescu, korona virüsün dünya futbolunu da yeni arayışlara iteceğini belirterek, "Deniz bitti. Pahalı flaş transfer dönemi bitti. Herkes gençlere yatırım yapmak zorunda. Bunu yapmaya kulüpler batmaya mahkumdur" diye konuştu.

FATURASI AĞIR

Lucescu, "Şu anda ne ligler, ne şampiyonluklar, ne da para hiç bir şeyin sağlıktan daha önemli olmadığını gördük. En ünlü futbolcusundan, kulübüne herkes aynı şeyle yatıp kalkıyor. Futbolsuz bir hayatın ne olduğunu gördük. Büyük boşlukta gibiyiz. Bu salgın tüm Dünya'ya ağır bir 'ekonomik darbe' vuracak. Hiçbirimizin hayatı, eskisi gibi olmayacak. Kulüplerimizin de" dedi.



Altınordu'yu örnek alın

Türkiye'nin dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Lucescu, "Altyapıya yatırım yapılırsa bunun kazananı Türkiye olur. Çünkü çok genç bir nüfusa sahip. Türkiye zorunluluktan da olsa gençlere yatırım yaparsa karşılığını fazlasıyla alır. Bunun için fazla ileri gitmeye de gerek yok. Altınordu Türkiye'de müthiş bir çalışma yürütüyor. Hem sportif başarı yakalıyor, hem de gelir sağlıyor" dedi.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Rumen teknik adam, "Korona virüs olmasa da Türk futbolunun uygulamaya geçmesi gereken model bu modeldi. Şimdi büyük bir fırsat var ve bunu tüm kulüpler uygulayabilir. Ben Türkiye açısından çok umutluyum" şeklinde konuştu.



Milli Takım'da başardık

Dünya Kupası hakkını elde edemeyince A Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu tecrübeli oyuncuların yerine kadroya Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu gibi gençleri monte etmiş ve yaş ortalamasını 29.4'ten 25.5'e indirmişti. Gençleştirilmiş Milli Takım ise Şenol Güneş ile Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanmıştı.