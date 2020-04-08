Menemen terleyecek

Sarı-lacivertli kulüpte, takımın 8 as futbolcusu Taşkın Çalış, Ali Özgün, Mehmet Boztepe, Hüseyin Çolak, Jasmin Trtovac, Mustafa Çeçenoğlu, Amir Güren ve Selim Aydemir’in sözleşmeleri bitiyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de iyi işlere imza atan Ekol Göz Menemenspor yönetimini zor günler bekliyor. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon sonu 8 önemli oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor. İzmir ekibinde takım kaptanı Taşkın Çalış, forvet Ali Özgün, kaleci Amir Güren, forvet Hüseyin Çolak, stoper Jasmin Trtovac, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve savunma oyuncusu Selim Aydemir'in mukaveleleri sezon sonu bitiyor. Menemenspor'da kurmayların teknik heyetten alacağı rapor doğrultusunda bu isimlerle lig bitmeden masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

İLK YOLCU CANBERK

Federasyonun resmi sitesinde 31 Mayıs 2020'de sözleşmeleri bitiyor gözüken Ali Keten, David, İbrahim Akanbi Rasheed, Özkan Yıldırım, Murat Elkatmış ve Rıdvan Koçak'ın opsiyon maddelerinin bulunduğu ve gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecekleri bildirildi. Ekol Göz Menemenspor'da ilk ayrılık da yaşandı. Sarı-lacivertliler savunmanın sağında görev yapan Canberk ile yollarını ayırdı. Canberk'in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Yaz döneminde Gençlerbirliği'nden transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında forma giyip 548 dakika sahada kaldı.



Taşkın formayı bırakmadı

EKOL Göz Menemenspor'un kaptanı Taşkın Çalış, son 3 sezondur takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sarı-lacivertlilere 2017-2018 sezonunda Gümüşhanespor'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu gösterdiği istikrarla en çok maça çıkan oyunculardan biri oldu. Orta sahada görev alan deneyimli futbolcu 2. Lig'deki şampiyonlukta büyük rol oynadı. Takım kaptanlığına getirilen Taşkın, 26 lig müsabakasının 25'inde forma giydi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ