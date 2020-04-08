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Mensah bombası

Mensah bombası
Giriş Tarihi: 8.4.2020

, lige verilen arada çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Kayserisporlu Mensah’ı bitirmek üzere.

Dünyada futbola korona virüs salgını nedeniyle ara verilirken transfer iddiaları ise hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Gana basını, Karadeniz ekibinin Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah için devreye girdiğini yazdı. Haberde, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahanın hücum gücünü artırmak için Mensah'ı istediği yazıldı. İlk temasların yapıldığı kaydedildi ve transfer sezonu açıldığında anlaşmanın yapılacağı belirtildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta oynayan Mensah bu sezon Kayserispor ile çıktığı toplam 21 maçta 3 gol attı ve 8 de asist yaptı.

PARA VE TAKAS TEKLİFİ
Bordo-mavili yönetimin, Kayserispor'un Süper Lig'deki durumuna göre para+takas formülü ile bu transferi bitirmeyi hedeflediği dile getiriliyor. Yönetimin bu konuda elini çabuk tutmak istediği vurgulandı. Çünkü yetenekli futbolcunun adı sıkça Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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