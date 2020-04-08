Oğulcan hasret kaldı

Altınordu formasıyla bu sezon 19 maçta ilk 11’de görev yapan genç oyuncu maçları çok özledi.

Altınordu formasıyla bu sezon 19 maçta ilk 11'de forma şansı bulan genç futbolcu Oğulcan Ülgün, yeşil sahaları özlediğini söyledi. Ligde 21. haftada Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34. dakikada sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen genç futbolcu, 7 hafta sahalardan ayrı aldı. Yaşanan salgın sonrası genç futbolcunun yeşil sahalara hasreti daha da uzadı. Oğulcan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle futbola ara verdik. Bu süreçte sakatlığım tam anlamıyla geçti. Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

'ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Arkadaşlarını tribünden takip etmenin çok zor olduğunu belirten Oğulcan, "Benim için zor bir süreç oldu. Eskişehir maçında adalemde yırtık oluştu. İnşallah kısa süre içerisinde salgın sona erer ve tekrar futbola geri döneriz" diye konuştu. Oğulcan, "Bu sezon, daha genç oyunculardan oluşan bir kadro ile lige başladık. Takım içerisinde sakatlıklar yaşandı ve form durumumuz istediğimiz gibi gitmedi. İyi oynadığımız karşılaşmalarda ise skoru bulacak golleri bulamadık. Şimdi hedefimiz, alt sıralarla tamamen ilişkimizi kesmek ve hızla yukarıya çıkmak" diye konuştu.