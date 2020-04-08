Radamel Falcao meydan okudu

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, korona virüs salgını sebebiyle evde kaldığı bu dönemde çalışmalarını devam ettiriyor. Kolombiyalı yıldız, evinde 45 saniye içinde 106 mekik çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, arkadaşlarına meydan okudu. Falcao, ayrıca paylaştığı videoda 'evde kal' çağrısı da yaptı.
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