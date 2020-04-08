Soner Aydoğdu: Futbolu özledik!

Göztepe’nin yıldız orta saha oyuncusu Soner, verdiği röportajda evden çıkmadığını ve bir an önce yeşil sahalara dönmek istediğini söyledi.

Göztepe'nin Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu gündeme dair açıklamalar yaptı. Günlerini karantinada geçiren Soner, yayıncı kuruluşa bağlanarak karantina günleri le ilgili açıklamalar yaptı. Soner, "Market ihtiyacı olursa çıkıyorum sadece. Çocuklarla etkinlikler yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Bu ara yemek yapmaya sardık, yemek yapıyoruz. Sıkılmadan vakit geçiriyoruz. Takımdan program atıyorlar. Onları evde yapmaya çalışıyoruz. Tabii bireysel olarak biraz daha düşük oluyor takım idmanından ama yine de bazı şeyleri kaybetmemek adına programları uygulamaya çalışıyoruz. Topla çalışma olarak evde kızlarımla maç yapıyorum. Gerçi benim kızlar pek sevmiyor ama... Futbolu çok özledik. Böylesi çok zormuş" diye konuştu.