Vural’dan ev ödevi

Akhisar teknik direktörü Yılmaz Vural, her gün oyuncularına yeni idman programı verdiğini söyledi.

TFF 1'inci Lig'de sezona dünya çapında pandemi ilan edilen korona virüs salgını nedeniyle verilen süresiz arada antrenmanlara yeniden başlama tarihini erteleyen Akhisarspor, Futbol Federasyonu'nun alacağı kararı bekliyor. Liglerin Haziran ayında başlayacağını açıklamasıyla futbolcularına yeni idman programı veren Yılmaz Vural, "Bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Oyuncularımı her gün yakından takip ediyorum. Onlara her gün yeni ev ödevleri veriyorum. İdmanların şeklini değiştirerek çalışmaları en azından daha neşeli hale dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

HEPSİ EVİNDE ÇALIŞIYOR

Vural, "Yabancıların hiçbiri Türkiye'den ayrılmadı. Hepsi İzmir'de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde çalışıyorlar. Bu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düşüyor. Daha neşeli aktivitelerle daha çok çalışma ortamı yakalamaya çalışıyoruz. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır" şeklinde konuştu.