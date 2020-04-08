Yabancılara izin çıktı

Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir ev karantinasında bulunan yabancı futbolcuların çağrıldıkları zaman geri dönmek koşuluyla kendi ülkelerine gitmelerine izin verirken, bu hakkı kullanan ilk isim Kevin Prince Boateng oldu. Ganalı yıldız oyuncu dün öğle saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'den ayrıldı. Ganalı oyuncu, İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrıldı. Ruiz'in de bugün özel izinle ülkesine gitmesi bekleniyor. Trabzonspor'da da Sörloth önceki gün Trabzon valiliğinin özel izniyle ülkesinden gelen özel uçakla Norveç'e gitmişti.