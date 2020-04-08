  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yabancılara izin çıktı

Yabancılara izin çıktı

Yabancılara izin çıktı
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir ev karantinasında bulunan yabancı futbolcuların çağrıldıkları zaman geri dönmek koşuluyla kendi ülkelerine gitmelerine izin verirken, bu hakkı kullanan ilk isim Kevin Prince Boateng oldu. Ganalı yıldız oyuncu dün öğle saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'den ayrıldı. Ganalı oyuncu, İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrıldı. Ruiz'in de bugün özel izinle ülkesine gitmesi bekleniyor. Trabzonspor'da da Sörloth önceki gün Trabzon valiliğinin özel izniyle ülkesinden gelen özel uçakla Norveç'e gitmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yabancılara izin çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA