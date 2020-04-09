Altınordu’da rota Görkem

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun radarında gurbetçi orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ın olduğu öğrenildi. Sezon başında Trabzonspor'un da gündeminde olan genç futbolcu için kırmızı-lacivertli ekibin temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Alman ekibi Vfl Bochum'un altyapısında yetişen ve 10 numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Wattensch ve son olarak Hollanda temsilcisi Willem'de forma giydi.

119 MAÇTA 37 GOL ATTI

Çeşitli yaş kategorilerde 41 kez Alman Milli Takım formasını giyen ve 8 gol kaydeden Görkem Sağlam, kariyerinde sahaya çıktığı 119 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırdı. Bu arada İzmir ekibinin orta sahadaki başarılı futbolcusu Muhammed Mert de "Bizler de futbola dönmek istiyoruz. Bunun tek yolu, herkesin üzerine düşeni yaparak evinden çıkmaması. Gezenin virüs değil, insanlar olduğunu bilmeliyiz" diye konuştu.