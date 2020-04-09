Beşiktaş’ta Zoet ısrarı

Siyah-beyazlılar Loris Karius’un yerine bonservisi PSV’de olan 29 yaşındaki kaleciyi istiyor.

Loris Karius ile yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, PSV'nin 29 yaşındaki kalecisi Jeroen Zoet için Hollanda ekibiyle temasa geçti ancak salgın sebebiyle herhangi somut bir adım henüz atılamadığı öğrenildi. Hollanda ekibi Utrecht'te kiralık oynayan 29 yaşındaki kaleciyi ciddi anlamda takip eden siyah-beyazlılar Avrupa'da artan korona virüs salgını nedeniyle frene basmak zorunda kaldı. Yönetimin Zoet ile ilgili kararını Mayıs ayında vermesi bekleniyor.

TRAUCO'YA TEKLİF GİTMİŞ

Bu arada Fransa'nın Saint Etienne forması giyen Perulu sol bek Miguel Trauco'dan siyah-beyazlı ekiple ilgili açıklama geldi. Trauco, Kara Kartal ile görüştüğünü açıklarken "Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık" açıklamasında bulundu.