Düşme kaldırılsın!

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Küme düşme kaldırılmalı. Seneye 22 takım ile oynanacak ligden 5 takım düşürülür” dedi.

Türkiye'de liglerin kaderi korona virüs salgını sonrası belirsizliğini korurken Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan ilginiç bir öneri geldi. Bu sezon küme düşme uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirten Uygun, "Bu olağanüstü sezon da futbol sezonunun değerlendirmesinde şampiyonun kim olduğundan ziyade düşmenin olmaması gerekir. 4 takım alttan çıkarsa 22 takım olur. Seneye 5 takım düşer, 3 takım çıkar ve 20'li ligler olur" diye konuştu. Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceğini belirten Uygun yabancı sayısının da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebileceğini de söyledi.

MENTAL İDMAN

Bülent Uygun ayrıca, "Mental antrenmanlar yapmalıyız. Sporcuların psikoloji ve beslenmelerini tekrardan gözden geçirerek idmanlar yapmalıyız" diye konuştu.



Denizlispor'un beyni Aissati

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati, takımının en fazla asist yapan oyuncusu olarak dikkat çekti. Denizlispor'un geçtiğimiz sezon 1'inci Ligi şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselişinde önemli pay sahibi olan Faslı futbolcu, bu sezon da gösterdiği performansla göz doldurdu. 31 yaşındaki oyuncu, 21'i ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Yeşil-siyahlılarda bin 909 dakika sahada kalan Aissati 5 asist yapma başarısı gösterdi. Takımının orta sahadaki hücum organizasyonlarını yönlendiren Aissati, yeşil-siyahlı ekipte görev yapan teknik direktörler, Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in vazgeçilmez ismi oldu.