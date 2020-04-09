F.Bahçe’nin b planı

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar öne sürülürken yönetimin B planı olarak Aykut Kocaman ismini de hazırda tuttuğu öne sürüldü. Bir süredir Laurent Blanc ve Eusebio Di Francesco gibi teknik adamlarla ismi anılan sarı-lacivertlilerin UEFA'nın FFP limitlerini erteleme kuralının içeriğini beklediği buna göre yol haritasını çizeceği öğrenildi. Kanarya'nın mali tablo ile birlikte daha mütevazi hamleler yapacağı bu doğrultuda da takımı bir kez daha Aykut Kocaman'a teslim edebileceği bildirildi. Fenerbahçe'nin hiçbir rahat döneminde çalışmayan Kocaman'ın bir kez daha zor durumda kalındığı için takımı toparlaması istenecek. Daha önce iki kez dönem sarı-lacivertlileri çalıştıran 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ilk olarak 2010- 2013 yılları arasında görev yapmıştı.

BLANC ISRARI

Kocaman daha sonra ise 2017-2018 sezonlarında görev yapmıştı. Bu arada Kanarya'nın Blanc ile de temaslarının sürdüğü kaydedilirken Fransız hocanın Çin'den gelen teklifleri reddettiği ve Avrupa'da bir takımda çalışmak istediği biliniyor.



F.Bahçe'nin yeniden gündemine giren Aykut Kocaman, son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Yeşil beyazlılar, Kocaman'ın görevde olduğu 44 maçta 9 galibiyet, 20 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.