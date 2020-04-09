Göztepe’den Eder hamlesi

Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon için düğmeye basarken hücum hattına yapacağı takviye için Lokomotiv Moskova’dan Portekizli yıldızı da gündeme aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için düğmeye basan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon ligde ileri uçta sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini forvet hattına verdi. Teknik direktör İlhan Palut ile telekonferans yoluyla sık sık toplantılar yapan yönetim, golcü transferinde rotayı Rusya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız oyuncu Eder'i listesine alarak transferde önemli bir adım attı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Üç sezondur formasını terlettiği Rus temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek olan Eder'e menajeri kanalıyla ulaşan Göz-Göz yönetimi, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Rusya'daki misyonunu tamamlayan 32 yaşındaki yıldız golcünün Türkiye'de kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği ve tercihinin maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Göztepe olabileceği belirtildi. Futbolcunun bonservis engelinin de bulunmaması sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor. Eder, kariyeri boyunca Academica, Braga, Swansea City, Lille ve son olarak da Lokomotiv Moskova formalarını giydi. Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.





Sarı-kırmızılıların golcü listesi kabarık

Önümüzdeki sezon için mutlaka bir golcü transferi gerçekleştirecek olan Göztepe'nin golcü listesi hayli kabarık. Portekizli Eder'i listesinin ilk sırasına yerleştiren Göz-Göz yönetimi, Başakşehir'den Demba Ba, Beşiktaş'tan Umut Nayir, Olimpia'dan Emmanuel Adebayor, Al Ahli'den Abel Hernandez isimleriyle de ilgileniyor. Eder'den alınacak sonuca göre sarı-kırmızılılar, listesindeki Adebayor ve Hernandez ikilisinden biriyle temasa geçecek.



Moskova'da 6 gol kaydetti

Göztepe'nin yeni forvet adayı Eder, bu sezon Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova ekibinde 23 maça çıkarken fileleri toplam 6 kez havalandırdı. Portekiz Milli Takımı ile birlikte Euro 2016 ve UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Eder, Academica ile bir kez Portekiz Kupası, Braga ile Portekiz Lig Kupası, Lokomotif Moskova ile de birer kez lig ve Rusya Kupası'nı kazandı.

BURAK HAKERLER