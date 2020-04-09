Karşıyakalı Anıl, rap müzikte de iddialı

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta Play-Off yarışı verdiği sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen aranın bitmesini bekleyen Karşıyaka'nın değişilmez futbolcularından Anıl Çıracı, futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra rap müzikte de iddialı.

Anıl, çocuk yaşlardan beri ilgi duyduğu rap için evine kurduğu müzik stüdyosuyla besteler yapıyor. Karşıyaka altyapısına 2009'da adım atıp yeşil-kırmızılı kulüpte son 6 sezonu profesyonel olmak üzere 11 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnız cezası nedeniyle 1 maç kaçırdı. Karşıyaka'da oynadığı 26 maçın 25'inde oynayıp istikrarlı bir grafik sergileyen defans oyuncusu, sporculuk ve müzik kariyerini birlikte yürütüyor.

Rap müzik kariyerinde forma numarası olan 88'den esinlenip Anç88 lakabını kullanan futbolcu yeşil sahaların yanı sıra müzik sahnelerine de çıkmaya hazırlanıyor. Rap müzik ile 10-12 yaşlarında tanıştığını söyleyen Anıl, "Bilgisayar oyunu oynarken yerli ve yabancı rapçileri dinlerdim. Sokakta futbol oynadıktan sonra rapten konuşurduk. Sonra arkadaşlarımla şarkı sözleri yazmaya, şarkılar kaydetmeye başladım. Deplasman seyahatlerinde sürekli müzik dinleyip söz yazıyorum. Futbol ve müzik hayatımdaki en büyük tutkular oldu" dedi. "Futbol ve müzik benim için birbiriyle çatışmıyor aksine birbirlerini tamamlıyor" diyen Anıl, "Müzikle kafa dağıtıyorum. Müzikte Anç88 adını kullanıyorum. 88 forma numaram ve hem futbolda hem müzikte benim için anlamı büyük" diye konuştu.



Yeni bir beste yaptığı zaman ilk olarak takım arkadaşlarına dinlettiğini belirten başarılı futbolcu, "Şarkı kaydettiğim gibi soluğu takım arkadaşlarımın yanında alıyorum. Dinletip fikirlerini alıyorum. Yeni şarkının ne zaman geleceğini soranlar oluyor, şarkılarımı tesiste odalarında hoparlörden açanlar oluyor. Odaların yanından geçerken eşlik etmelerini duyup mutlu oluyorum. Müzik işleri büyük prodüksiyonlar gerektiriyor. Ben sözleri kendim yazıp mix ve mastering dediğimiz profesyonellik isteyen işleri kendim evimde yapıyorum. Vakit bulabildiğim zamanlarda müziğimi profesyonel kişilerin eşliğinde yapmayı planlıyorum. Futboldan kalan vakitlerimde sahne almak istiyorum" ifadelerini kullandı.





"YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Kariyerinde 15 yaşından beri forma giydiği Karşıyaka'nın yuvası olduğunu dile getiren Anıl, geçen sezon yarım kalan Play-Off serüvenini bu yıl tamamlamak istediklerini söyledi. Anıl, "Takımdaki herkesle uzun süredir beraberiz. A takıma bile altyapıdan beraber çıktık. Hedefimiz geçen yıl yarım kalan Play-Off serüvenimizi tamamlamak ve bir üst lige çıkmak. Ligler normale döndüğünde bunu başarmak için her şeyi yapacağız" dedi.





KORONA VİRÜS YÜZÜNDEN YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENDİ

Karşıyaka'nın 26 yaşındaki defans oyuncusu Anıl, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle nikahını erkene aldı. Normalde mayıs ayında düğün yapıp dünya evine girmeyi planlayan Anıl-Beyza Ceren çifti koronavirüs salgını yayılıp tüm sosyal hayat ve organizasyonları kilitleyince yıldırım nikahıyla evlendi.