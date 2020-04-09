Karşıyaka’nın tecrübeli oyuncusu Mustafa Aşan, evinde çalışmalarını sürdürürken, yeşil-kırmızılı formayı üzerinden hiçbir zaman çıkarmıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın 6 sezondur formasını giyen Mustafa Aşan'ın KSK sevgisi bambaşka. Korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'daki evinde ailesiyle birlikte kendisini izole eden ve yeşil-kırmızılı formayı üzerinden hiç çıkarmayan Aşan, "İnşallah en kısa sürede ülkemiz ve dünya bu salgından kurtulur ve hayatımız normale döner. Antrenmanların dışındaki tüm vaktimi oğlum Batın Aras ile geçiriyorum. Oğlum da Karşıyaka formasını üzerinden hiç çıkarmıyor. Ayrı şehirlerde olduğumuz için son yıllarda çok zaman geçirememiştik. Oğlum Batın Aras yanında olduğum için şuan çok mutlu" dedi.

SORUN ÇIKARAN OYUNCU OLMADIM

Sezon sonu Karşıyaka ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu Mustafa Aşan şöyle konuştu: "Ben hiçbir zaman sorun çıkaran oyuncu olmadım. Sorun çözen ve fedakarlık yapanlardanım. Geçen sezondan yarım kalan bir işimiz var. Tek düşüncem ve hayalim kaptan olarak o kupayı Karşıyaka'ya getirmek" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ