  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisaspor’un gözdesi Cevdet

Manisaspor’un gözdesi Cevdet

Manisaspor’un gözdesi Cevdet
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Genç oyuncuya Trabzonspor, Göztepe, , ve talip oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşip Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yolunu tutan Manisaspor'un genç oyuncusu Cevdet Enes için Süper Lig kulüpleri devreye girdi. Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sezon sonunda bu ekiplerden birine imza atacağı kaydedildi.

YUVADAN UÇACAK
Transferin önümüzdeki ay şekillenmesi beklenirken Cevdet Enes, "Transfer teklifi almak her zaman güzel. İnşallah hayırlısı olur" dedi. Ege ekibinin diğer genç futbolcusu Bilal Budak'ın da birçok kulübün radarına girdiği vurgulandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisaspor’un gözdesi Cevdet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA