  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Milli futbolcu Yunus Mallı karantinaya alındı

Milli futbolcu karantinaya alındı

Milli futbolcu Yunus Mallı karantinaya alındı

09.04.2020, 14:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020,14:16

ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen milli futbolu 'nın evinde karantina altında olduğu duyuruldu. Deneyimli futbolcunun corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı ise açıklanmadı.

Alman basınında yer alan habere göre Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, milli yıldız Yunus Mallı'nın karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladı.

Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli futbolcu Yunus Mallı karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA