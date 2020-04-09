Milli futbolcu Yunus Mallı karantinaya alındı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen milli futbolu Yunus Mallı'nın evinde karantina altında olduğu duyuruldu. Deneyimli futbolcunun corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı ise açıklanmadı.

Alman basınında yer alan habere göre Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, milli yıldız Yunus Mallı'nın karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladı.

Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.