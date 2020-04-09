Premier Lig’de sezon bitebilir

Dünyanın en popüler ligi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelenirken, İngiltere Premier Lig'in geleceği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya'nın Udinese takımının Sportif Direktörü Pierpaolo Marino, tıpkı Belçika'daki gibi Premier Lig'de de sezonun kalan bölümünün oynanmayacağını iddia etti. Udineseli futbol adamı, SportItalia'ya verdiği demeçte "Belçika Futbol Federasyonu, UEFA'nın yaptırım tehditlerine rağmen sezonun kalanını iptal etti. İngiltere'de de Premier Lig benzer bir açıklama yapmak üzere. Çwwünkü orada da durum çok ciddileşti" açıklamasını yaptı.

LİVERPOOL 25 PUAN ÖNDE

Premier Lig'de Liverpool en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde lider durumda yer alıyor. Kırmızılar'ın 30 yıldır devam eden şampiyonluk hasretine bu kadar yaklaşmışken sezonun mevcut haliyle tescil mi edileceği yoksa tamamen iptal mi edileceği kestirilmeye çalışılıyor. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke da iddiaları doğrular bir şekilde "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" diye yorum yaptı.