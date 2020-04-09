Stoper adayı Stambouli

F.Bahçe'nin savunmaya takviye kapsamındaki arayışları da tam gaz sürüyor. Gelecek sezon defans hattını tamamen değiştirme planları yapan Kanarya'nın Schalke'de görev yapan Benjamin Stambouli ile temas halinde olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin futbolcunun menajerleriyle bir ön görüşme yaptığı gelen haberler arasında. Son 4 sezondur Alman ekibinde görev yapan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Bu sezon forma giydiği 9 maçta 810 dakika süre alan Stambouli iki kez sarı kart gördü. Kariyerinde 301 karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu Schalke 04 öncesi ülkesinin Paris Saint Germain takımında bir sezon görev yapmıştı. Premier Lig'de de Tottenham tecrübesi bulunan tecrübeli isim kariyerinde 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.