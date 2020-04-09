TBF, sözleşmeleri sezon sonuna uzattı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon ayrıca, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak hedefimiz, profesyonel liglerimizin ve alt yapı müsabakalarımızın en kısa zamanda yeniden başlamasıdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için insan sağlığını tehdit eden şartların ortadan kalkması gerekmektedir" denildi.



Bir flaş iddia daha

TFF 1. Lig ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderip Süper Lig ve 1. Lig'in naklen yayın lisansı için yaptığı ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar dondurduğunu bildirdiği öne sürüldü. Sezon sonuna kadar yayıncı kuruluşun toplam 600 milyon liralık bir ödeme yapacağı ancak bu rakamın maçlar başladığı tarihten itibaren ödeneceği dile getirildi. Bu durumda Süper Lig'in tüm ekipleri ciddi bir gelir kaybı yaşayarak oyuncu ve personel maaşı ödemelerinde sıkıntılar yaşayacak.