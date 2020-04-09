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bizim için güvenli

Türkiye bizim için güvenli
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Corona virüs salgını Türkiye'de yabancı futbolcular arasında tedirginliğe neden olurken Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ülkesindeki yakınlarına yürek ferahlatan bir açıklama yaptı. Hırvatistan'da kalan aile fertlerine içini döken yıldız futbolcu, "İlk etapta tedirgin olduk. Ancak şu anda hiçbir sorun yok. Türkiye çok güvenli. Hastaneler çok sayıda ve kaliteleri de üst düzeyde. En ufak bir endişemiz yok. Ailemle İstanbul'da mutluyuz. Güvenliğimiz yerinde. Hiçbir sorun yok. Burası, Hırvatistan'dan daha iyi durumda. Kulüp her şeyimizle ilgileniyor" şeklinde konuştu.

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